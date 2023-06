Prezydent zabrał głos ws. wagnerowców. Mówił o NATO

Bogdan Rymanowski dopytywał, czy możliwa będzie sytuacja, że wagnerowcy będą "wypychać przez granicę" osoby, które chcą dostać się do Unii Europejskiej. - Oczywiście, że możemy wyobrazić sobie taką sytuację - odpowiedział prezydent. - Jeśli będzie rzeczywiście tak, że najemnicy Grupy Wagnera znajdą się na Białorusi, to znakiem zapytania jest do jakich celów zostaną wykorzystani. To pytanie stawia sobie dziś NATO i o tym m. in. dyskutowaliśmy w Hadze - podkreślał Duda, zaznaczając, że rozpatrywany jest także scenariusz zmiany władzy w Rosji.