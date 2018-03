Prezydent prosi o wybaczenie, choć przepraszać "nie musi". Tłum krzyczy "konstytucja!"

- Moje pokolenie nie ponosi za to odpowiedzialności i nie musi za to przepraszać - powiedział o Wydarzeniach Marcowych Andrzej Duda. Prezydent jednak poprosił o wybaczenie wszystkich pokrzywdzonych przez antysemicką nagonkę. Tłum zgromadzony przed bramą Uniwersytetu Warszawskiego podczas przemówienia głowy państwa skandował "konstytucja".

Andrzej Duda wyraził żal za stratę, jaką współczesna Rzeczpospolita ponosi w wyniku antysemickiej nagonki sprzed pół wieku. - Co za żal, że zginęliście, co za żal, że jesteście gdzie indziej. Co za żal, że wasze sukcesy i uznanie nie poszły na konto Rzeczpospolitej - mówił przed bramą Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas przemówienia spora część zgromadzonych skandowała "konstytucja", "hańba" czy "precz z cenzurą" co zauważalnie przeszkadzało prezydentowi. Wiele osób pojawiło się z białymi różami.