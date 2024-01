Prezes SN o decyzji ws. mandatu Mariusza Kamińskiego

- W tej sprawie problem jest tylko jeden, czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jest sądem, w rozumieniu prawa polskiego i europejskiego. W mojej ocenie nie. Jeżeli jest sądem, to to orzeczenie, tak jak każde orzeczenie sądu polskiego jest wiążącym orzeczeniem i co więcej, zważywszy na to, że jesteśmy w Sądzie Najwyższym jest ostateczne i nie podlega żadnej weryfikacji proceduralnej. Natomiast, jeżeli Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych sądem nie jest, co jest dla mnie oczywiste, to w takim wypadku mamy do czynienia z jakimś aktem prawnym, który pochodzi od jakiegoś podmiotu, który sądem nie jest - dodał prezes SN.