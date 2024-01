Bodnar nagle odwołał 150 prokuratorów. "Przemyślana decyzja"

Prokurator Generalny Adam Bodnar był pytany o to czy nie boi się chaosu po odwołaniu delegacji 150 prokuratorów do Prokuratury Krajowej. - To jest decyzja, która jest bardzo przemyślana i przygotowana przez zespół prokuratorów, którzy ze mną pracują w Ministerstwie Sprawiedliwości - powiedział Adam Bodnar.