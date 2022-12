Prezes robi świąteczną przerwę. Wróci dopiero w przyszłym roku. W tle tajemnicze "badania"

Prezes PiS częstym sięganiem alkoholu przez 20-25-latki tłumaczył na jednym z wielu spotkań z działaczami niską dzietność w Polsce. - Jeżeli utrzyma się taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. Pamiętajcie, że mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przeciętnie przez 20 lat, a kobieta tylko dwa - mówił Kaczyński, powołując się na rozmowę ze znajomym (nieżyjącym już) lekarzem, którą przeprowadził w latach 80-tych.