Ten sondaż powinien zobaczyć Kaczyński. Nawet wyborcy PiS mają wątpliwości

Co ważne dla PiS, ani jeden z pytanych wyborców tej partii nie odpowiedział, że wyjazdy Kaczyńskiego zdecydowanie szkodzą partii. Co także ciekawe, niemal co siódmy badany uznaje, że raczej szkodzą (15 proc.). W tym przypadku zdania nie miał niemal co czwarty pytany, co stanowiło aż 24 proc. ogółu pytanych wyborców PiS.