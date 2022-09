Kaczyński ruszył w Polskę. Kolejne spotkanie

Kaczyński: wygramy

W sobotę prezes PiS spotkał się z mieszkańcami Oleśnicy i Wrocławia. Przekonywał, że to jego partia wygra najbliższe wybory. - A jeśli my wygramy, to wygra Polska – mówił w Oleśnicy. Dodał, że "wszystko jedno, czy oni się zjednoczą od Sasa do Lasa, czy się nie zjednoczą, to my możemy wygrać".