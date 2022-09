Tusk uderza w PiS. Mówi o zgonach dzieci. "To ich prolife"

Tusk zdecydowaną większość swojego wystąpienia poświęcił ocenie rządów Prawa i Sprawiedliwości. - Ostatnie 7 lat to czasy ciemne i zimne. W sensie dosłownym i merytorycznym. To ich charakterystyka - mówił Tusk. Polityk dużo czasu poświęcał także kryzysowi energetycznemu. - Co dzieje się z energetyką, to soczewka polskiej władzy. Morawiecki mówił, że węgla nie zabraknie, a będzie go zbyt dużo. Mówił to dwa miesiące temu. Co mamy teraz? - podkreślał Tusk.