Tusk wprost, co zamierza. "Powiem brutalnie"

Donald Tusk na spotkaniu z młodymi we Wrocławiu nie oszczędził Jarosława Gowina. - Wszystkim życzę jak najszybszego dojścia do uczciwej refleksji nad tym, co się robiło. Nie mam zamiaru kwestionować tego, że poseł Gowin zmienił pogląd na świat. Ale powiem brutalnie: poseł Gowin będzie jednak raczej rozliczany, a nie będzie rozliczał - powiedział.