Nowy pomysł PiS na Tuska. Już nie Niemiec, a "farbowany rusofob"

Słowem: PiS od tygodnia stara się pokazać, że to sam Tusk - dziś krytykujący Niemcy - od lat jako premier prowadził politykę resetu wobec Kremla. - Tusk ściśle współpracował z Rosją, chwalił Putina, ganił tych, którzy Rosję krytykowali, a dziś kreuje się na bohatera i "wiecznego wroga Kremla". No więc my ruszamy z wielką akcją odkłamującą te opowieści z mchu i paproci - słyszymy od strategów formacji Jarosława Kaczyńskiego.