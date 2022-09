Jarosław Kaczyński kontynuuje objazd Polski. Spotkanie z mieszkańcami Siedlec

Kaczyński: żaden rząd nie uczynił tyle dla Polski, co my

Na początku czerwca, na konwencji PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że on sam, a także politycy z jego ugrupowania ruszą w objazd po Polsce. - Nigdy żaden rząd nie uczynił tyle dla Polski, co my - ocenił. I stwierdził, że trzeba o tym mówić Polakom, a nikt nie zrobi tego lepiej niż politycy PiS.