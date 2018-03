Prezenter "Wiadomości" pokazuje zdjęcie rozjechanego trawnika. I wywołuje gorącą dyskusję

Krzysztof Ziemiec wstał rano, wyjrzał z domu i bardzo się zdenerwował tym, co zobaczył. Pstryknął więc fotkę, wrzucił zdjęcie na swój profil na Twitterze i opatrzył komentarzem, który miał być zabawny. Niestety, nie dla wszystkich.

"Chamstwo z całego świata do Warszawy się zjechało " - napisał na swoim profilu na Twitterze Ziemiec, nawiązując do wypowiedzi jednej z postaci w filmie "Miś" Stanisława Barei. "Minęły lata i nic się nie zmieniło. U siebie, to by trawki nie tknął, a tu jak w chlewie. Czy to nie temat na kampanię samorządową?" - dodał i załączył zdjęcie zniszczonego przez samochód trawnika.