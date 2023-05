Premier zapytany o Ziobrę. Kompletnie wymijająca odpowiedź

Premier powiedział wtedy: "nie wyszła im ta reforma sądownictwa za bardzo, oddaliśmy to niestety w ręce Solidarnej Polski i wyszło im, jak wyszło". Szef polskiego rządu został poproszony o odniesienie się do tej złej recenzji pracy szefa resortu sprawiedliwości, która jest już kolejną krytyką Morawieckiego w stosunku do Ziobry. Premier został zapytany wprost o to, dlaczego zdecydował się na kolejne miesiące pracy Ziobry.