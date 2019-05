Precedens w polskim prawie. Tajemnicza śmierć Angeliki i identyczni bliźniacy

Karol i Kamil F. to jednojajowi bliźniacy. Mają identyczny wygląd i DNA. Nie wiadomo, który z nich spowodował wypadek samochodowy, w którym zginęła 18-letnia Angelika. Byli pod wpływem alkoholu.

Do zdarzenia doszło w czerwcu w 2018 roku w Krużlowej Niżnej. W wypadku samochodowym zginęła 18-letnia Angelika. Jak podaje "Fakt", auto wypadło z drogi i dachowało w rowie. Oprócz dziewczyny w samochodzie byli bracia bliźniacy. Karol i Kamil F. odnieśli lekkie obrażenia. W momencie wypadku byli pod wpływem alkoholu .

Żaden z nich nie przyznaje się do winy, a z racji tego, że są braćmi nie muszą zeznawać przeciwko sobie. To jednak nie wszystko: mężczyźni są tak do siebie podobni, że świadkowie nie potrafili wskazać, kto faktycznie siedział za kółkiem. Badania materiału pobranego z kierownicy nic nie wykazały - kody genetyczne Karola i Kamila F. są identyczne.