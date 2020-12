Prawdziwe źródło koronawirusa. Misja WHO do Chin

Ministrowie zdrowia wielu krajów zaapelowali do WHO o wykrycie źródła wirusa oraz ustalenie, w jaki sposób przekroczył on barierę gatunkową i zaatakował ludzi. Jak informuje Reuters, od 12 do 15 ekspertów z różnych krajów przygotowuje się do wyjazdu do Wuhan zaraz po Nowym Roku. Mają przebadać próbki pobrane zarówno od ludzi, jak i zwierząt.