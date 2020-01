Tajemniczy wirus z Chin. Czy Europie grozi pandemia?

Szybko rosnąca liczba infekcji i zgonów po infekcjach koronawirusem nasuwa pytanie, czy zagrożenie to może dotrzeć także do Europy.

Światowa Organizacja Zdrowia WHO nie wydała jak dotąd zalecenia jakichkolwiek ograniczeń podróży.

Zobacz też: Sędzia Juszczyszyn przyjechał do Sejmu, ale cofnięto mu delegację

Nawet jeżeli chińska Narodowa Komisja Zdrowia potwierdziła, że nowy koronawirus przenoszony jest z człowieka na człowieka, niemiecki Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha uważa, że takie zarażenie należy do wyjątków. W dalszym ciągu nie ma potwierdzenia, że wirus ten zawsze przenoszony jest tą drogą. Instytut Kocha wskazuje na aktualną ocenę ryzyka dokonaną przez Europejskie Centrum Prewencji i Kontroli Chorób, w którym stwierdza się, że ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się zakażenia w Unii Europejskiej, jeżeli nawet stwierdzona zostanie u kogoś infekcja, jest "małe czy nawet bardzo małe".

Podobnie stopień ryzyka ocenia Instytutu Kocha i w odniesieniu do mieszkańców Niemiec mówi się o obecnie "bardzo niskim poziomie ryzyka", lecz ocena ta pod wpływem nowych informacji może się bardzo szybko zmienić.

Instytut Kocha obserwuje rozwój infekcji nowym wirusem i jest w ciągłym kontakcie z WHO. Jak stwierdził wirolog prof. Christian Drosten z Instytutu Wirologicznego berlińskiej kliniki Charite, przygotowane są wszystkie systemy testów, aby móc jak najszybciej zdiagnozować infekcję nowym koronawirusem, jeżeli zajdzie taka konieczność.

Na największym lotnisku w Niemczech, we Frankfurcie nad Menem , nie wdrożono żadnych konkretnych środków ostrożności, tym bardziej że nie ma ono bezpośredniego połączenia z Wuhanem. Dyrekcja lotniska jest jednak w ścisłym kontakcie z władzami i wymienia informacje z innymi lotniskami.

Przygotowane szpitale

Ekspert Charite nie jest przekonany o celowości mierzenia temperatury pasażerów, jak jest to praktykowane na lotniskach w innych krajach. Jako środek prewencji uważa on to za mało sensowne.