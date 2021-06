Raman Pratasiewicz uderza w Polskę? Generał Roman Polko nie ma wątpliwości

- Widać, że jest torturowany psychicznie i fizycznie. Represje wobec niego są w najgorszym sowieckim stylu. Widać ślady po uderzeniach, na nadgarstkach, na twarzy. Izolują go od informacji. Przetrzymują jego partnerkę i tym na pewno go szantażują. Trudno więc się dziwić, że tak się zachowuje i udziela propaństwowego wywiadu w rządowej telewizji. On w tej chwili ratuje własne życie. Jeżeli o czymś świadczy ten wywiad, to tylko o tym, że Białoruś posunęła się już za daleko i przyjęły taktykę terrorystów - ocenia gen. Roman Polko.