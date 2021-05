Polski samolot zmuszony do lądowania w Mińsku. "To atak na unijnego przewoźnika"

- W tej chwili wiemy jedynie ze spekulacji, że samolot został w jakiś sposób przymuszony do lądowania, że zostały poderwane białoruskie MiG-i i zmusiły go do tego. Władze Białorusi tłumaczą, że eskorta uzbrojonego MiG-a miała zapewnić bezpieczeństwo pasażerom. W jaki sposób? Stwarzając dodatkowe zagrożenie? Grożąc zestrzeleniem, jeśli kapitan Ryanair’a nie wykona ich komend? Czy kapitan Ryanair’a miał kontrolę nad sytuacją, czy zmuszono go do tego nieracjonalnego lądowania? Jakie były działania terrorystów na pokładzie i jakie polecenia przekazywała uzbrojona "eskorta"? Tego przede wszystkim chciałbym się dowiedzieć - kontynuował nasz rozmówca.