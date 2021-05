Nagranie Ramana Pratasiewicza. "Szybka reakcja służb"

W autentyczność słów z nagrania nie wierzy Aleś Zarembiuk, prezes Fundacji "Białoruski Dom". - Nie jestem zaskoczony. To nagranie to bardzo szybka reakcja białoruskich służb i milicji. Łukaszenka przez prawie 27 lat wychowywał swoich wiernych "psów". Nie mam wątpliwości, że Raman jest pobity. To nagranie jest tylko próbą uspokojenia społeczności międzynarodowej - tłumaczy opozycjonista w rozmowie z WP.