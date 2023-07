Pożary w Grecji. Mapa. W tych regionach pojawił się ogień. Jest komunikat MSZ

Pożary w Grecji. Ogień pojawił się na Eubei

Kolejną z greckich wysp, na której pojawiły się pożary, jest Eubea. W niedzielę 23 lipca miejscowe władze zaapelowały do mieszkańców oraz turystów, znajdujących się w miejscowościach położonych na południowym krańcu Eubei o ewakuację do bezpieczniejszych regionów. To jednak nie koniec.