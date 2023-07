Korfu w ogniu. Z Albanii widać ogromną łunę ognia

- Dziś to już jest po prostu dramat. Widać nawet nie dym, tylko płomienie. To jest straszne - mówi Anna Chlebus. I dodaje, że w Sarandzie też już zaczęto się obawiać pewnych utrudnień, bo lotnisko na Korfu obsługuje także osoby przyjeżdżające do Sarandy. - Masa ludzi ugrzęźnie, jeśli będą jakieś problemy z lotami - przewiduje.