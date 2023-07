"Warunki spartańskie". Polka o ewakuacji na Rodos

Turystów martwi jeszcze rozwój sytuacji, gdyż wielu z nich wraca do Polski w następnych dniach. - Pytając rezydenta Grecos o powrót po bagaże to powiedział, że jak policja pozwoli, to będziemy mogli wrócić. Ja mówię, że bez bagaży nie mogę wrócić do Polski, a lot mam w poniedziałek o 6 czy 7 rano. A on, że bez dokumentów, na oświadczeniu policji też można. Ale ja mam tam klucze od domu, samochodu, wszystko... - mówi kobieta.