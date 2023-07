Piekło na Rodos. Wstrząsająca relacja Polaka

Nasz rozmówca jest obecnie Parasonisi, gdzie jest bezpiecznie. Udało się to dzięki pomocy lokalnego mieszkańca, który zabrał ich do swojego samochodu. - Jest tu także z nami rodzina, która została tylko w strojach kąpielowych - dodaje. W niedzielę mają wracać do Polski, jednak nie wiadomo czy lotnisko funkcjonuje normalnie, ponieważ południowa część wyspy zmaga się z przerwami w dostawach prądu.