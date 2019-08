Pożar w Myszkowie. Płonie zakład przerobu odpadów. Zawalił się dach hali

Pożar na Śląsku. Zawalił się dach płonącej w Myszkowie hali zakładu recyklingu. Ogień gasi prawie 30 zastępów straży pożarny. Słup czarnego dymu widać z daleka. W pożarze nikt nie został poszkodowany.



- Strażacy dostali zgłoszenie o pożarze w Myszkowie w czwartek ok. 5.50. Przed ósmą rano ogień nie był jeszcze opanowany - poinformował oficer dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Zakład Przerobu Odpadów Przemysłowych w Myszkowie, gdzie doszło do pożaru, zajmuje się odzyskiem i recyklingiem odpadów przemysłowych i poużytkowych. Jest tam m.in. linia do pełnego recyklingu zużytych filtrów olejowych, paliwowych i powietrznych Zakład może też wytwarzać z opadów paliwa alternatywne. W 2011 roku paliła się sortownia śmieci, należąca do tych samych właścicieli.