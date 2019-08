Police. Pożar przy Batorego. Do akcji zaangażowano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Pożar w Policach wybuchł w środę około godziny 9 rano. Ranny został 37-letni mężczyzna. Do szpitala zabrało go Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Poszkodowany to 37-letni mężczyzna. Ma on rozległe poparzenie ciała drugiego stopnia. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował go do szpitala w Gryficach.