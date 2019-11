Powiesili jej zdjęcie na szubienicy. Róża Thun o umorzeniu śledztwa: skandal

- Prokuratura pokazała swoją kompletnie polityczną twarz; będę się oczywiście odwoływać. To jest absolutny skandal - powiedziała Róża Thun.To reakcja europosłanki PO na umorzenie śledztwa ws. powieszenia zdjęć z wizerunkami polityków w Katowicach. Z kolei Magdalena Adamowicz zwróciła się do ministra Zbigniewa Ziobry.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Europosłanka Róża Thun (PAP, Fot: Grzegorz Jakubowski)

We wtorek prokuratura z Katowic uznała, że manifestanci, którzy powiesili zdjęcia sześciu europosłów na szubienicach w listopadzie 2017 roku, nie dopuścili się przestępstwa. Śledztwo w tej sprawie umorzono, wskazując na to, że narodowcy wyrazili w ten sposób krytykę.

W Strasburgu zorganizowano konferencję polskich europosłów ws. umorzenia przez decyzji katowickiej prokuratury. Przemówił m.in. Radosław Sikorski oraz Magdalena Adamowicz.

- Czy chce Pan powiedzieć Polakom, że wieszanie na szubienicach wizerunków polityków, których nie lubimy, albo wysyłanie im politycznych aktów zgonu to nowe standardy? - tak do ministra Zbigniewa Ziobry zwróciła się Adamowicz. Z kolei Sikorski stwierdził, że "Ziobro pozwala na wieszanie na szubienicach wizerunków polityków, bo się z wieszającymi po prostu zgadza".

Patryk Jaki bezlitosny dla Rafała Trzaskowskiego: to nie jest złośliwość

Z kolei Andrzej Halicki obiecał, że formacja nie zostawi tej sprawy. - W ten sposób zachęcanie do linczu, do takich rzeczy jest naprawdę groźne i tutaj w parlamencie (europejskim - przyp. red.) damy pełną pomoc prawną do tego, żeby tę decyzję zaskarżyć – powiedział konferencji prasowej w PE.

– W tej chwili złożymy zażalenie do prokuratury, ale także zaskarżenie do właściwego sądu. To przygotowują prawnicy i zrobimy to także ze wparciem kancelarii prawnych, ale stronami są tutaj obecni – dodał polityk PO.

Róża Thun o decyzji prokuratury: to skandal Przypomnijmy: narodowcy powiesili wizerunki: Danuty Jazłowieckiej, Danuty Hübner, Barbary Kudryckiej, Julii Pitery, Michała Boniego i Róży Thun. Ta ostatnia odniosła się do decyzji katowickiej prokuratury.

- Prokuratura daje do zrozumienia, że jeżeli ktoś nie zgadza się politycznie z tym, co się dziś w Polsce dzieje, to można na nim dokonywać linczów. Prokuratura dopuszcza bezkarność nawoływania do przemocy, jeżeli ktoś się różni poglądem od opcji rządzącej - powiedziała europosłanka, cytowana przez RMF FM.

- Prokuratura pokazała swoją kompletnie polityczną twarz; będę się oczywiście odwoływać. To jest absolutny skandal - dodała Thun.

- Na pewno nie ustąpię. Moje poczucie odpowiedzialności za życie publiczne w Polsce nie pozwoli mi na to, żeby zostawić taką sprawę bez ciągu dalszego - podkreśliła europarlamentarzystka.