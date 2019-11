KO o umorzeniu śledztwa ws. zdjęć europosłów na szubienicach. Borys Budka: będziemy się domagać zarzutów

Koalicja Obywatelska reaguje na umorzenie śledztwa ws. zdjęć europosłów na szubienicach. Borys Budka domaga się, by postawiono zarzuty w tej sprawie. - To jest parodia państwa - mówił polityk.

We wtorek prokuratura z Katowic uznała, że manifestanci, którzy powiesili zdjęcia sześciu europosłów na szubienicach w listopadzie 2017 roku, nie dopuścili się przestępstwa. Śledztwo w tej sprawie umorzono , wskazując na to, że narodowcy wyrazili w ten sposób krytykę.

Zdaniem polityków KO umorzenie śledztwa jest bulwersujące. - Postępowanie trwało ponad 2 lata, sprawców ustalono po tygodniu, a mimo to prokuratura nie spieszyła się w tej sprawie - przypomniał Borys Budka na konferencji prasowej w Sejmie.

- To, że ta decyzja zapadła po wyborach pokazuje, że PiS nie chce walczyć z przemocą i agresją w przestrzeni publicznej. Prokuratura od 4 lat jest kontrolowana i znajduje się pod osobistym nadzorem Zbigniewa Ziobro. To on ponosi odpowiedzialność za jej decyzje - dodał Budka. Polityk zaznaczył, że KO będzie domagać się, aby w tej sprawie zostały postawione zarzuty.