Poszukiwania balonu, który leciał z Białorusi. "Bardzo dyskretne"

PAP poinformowała, że nieznany obiekt został utracony z radarów w nocy z piątku na sobotę ok. godz. 1.00 w rejonie Rypina w województwie kujawsko-pomorskim. Wleciał on do Polski z kierunku Białorusi. Wiele wskazuje na to, że jest to balon obserwacyjny - poinformowało w sobotę Ministerstwo Obrony Narodowej.