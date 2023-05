Rosjanie są wyczerpani. Ukraińcy odbijają Bachmut [RELACJA NA ŻYWO]

W dalszej kolejności możliwe jest okrążenie przez Ukraińców całego rosyjskiego zgrupowania bachmucko-sołedarskiego, składającego się z żołnierzy regularnej armii i najemników z Grupy Wagnera. Zadanie będzie o tyle łatwiejsze, że najeźdźcy nie wznosili tam właściwie żadnych umocnień. Dowódcy wroga wychodzili bowiem z założenia, że po zajęciu Bachmutu ruszą dalej w głąb terytorium Ukrainy - stwierdził Switan.

W ocenie eksperta Donbas prawdopodobnie nie będzie głównym kierunkiem zapowiadanej ukraińskiej kontrofensywy, ponieważ - za wyjątkiem Bachmutu i Sołedaru - jest to region bardzo dobrze ufortyfikowany i tym samym trudny do przeprowadzania operacji zaczepnych. Jak wyjaśnił Switan, wartość ewentualnej operacji pod Bachmutem polega jednak na tym, że działania Ukraińców zmuszą przeciwnika do przerzucenia na ten odcinek oddziałów z pozostałych części frontu. To z kolei umożliwi Kijowowi przejęcie inicjatywy i wyprowadzenie skutecznych ataków na innych kierunkach.