To była zasadzka? Szok w Rosji po utracie czterech maszyn

Zbliżony do Ministerstwa Obrony Rosji kanał Telegramu "Rybar", który śledzi ponad milion użytkowników napisał, że to "deszczowy dzień dla rosyjskiego lotnictwa". "By uciszyć plotki. Zestrzelono dwa Mi-8, jeden Su-35 i jeden Su-34. Pomścimy wszystkich, wszystkich zabijemy" - czytamy we wpisie.