Poseł PO Jakub Rutnicki wylądował w szpitalu

To już drugi polski parlamentarzysta, który z powodu kłopotów ze zdrowiem, znalazł się w szpitalu. W piątek poinformowaliśmy, że Jolanta Szczypińska, posłanka PiS, zmaga się z poważnymi powikłaniami po chorobie.

Nie wiadomo, na co zachorował Jakub Rutnicki, ani jaki jest powód umieszczenia polityka w izolatce szpitalnej. Wygląda jednak na to, że poseł powoli wraca do zdrowia. "Było ciężko, ale powoli wracam do sił" - napisał Rutnicki.