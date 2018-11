Co nas czeka na początku grudnia? Prognoza pogody

Czy grudzień przywita nas prawdziwą zimą, taką ze śniegiem i mrozem? Tylko jeden region Polski może na to liczyć. Na pozostałym obszarze będzie tak, jak w ostatnich latach.

Pierwszy dzień grudnia to jednocześnie początek meteorologicznej zimy, która potrwa aż do marca. Ostatnie lata pokazały jednak, że ta kalendarzowa pora roku niekoniecznie przypomina zimę. Większość dni jest szara, ponura, niejednokrotnie wietrzna oraz deszczowa. Dzieci wyczekujące śniegu oglądają go jedynie w telewizji lub internecie.