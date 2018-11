Całe PiS modli się za Szczypińską. Jarosław Kaczyński jest z nią w kontakcie

Jolanta Szczypińska trafiła do szpitala. Stan jest na tyle poważny, że klub parlamentarny PiS zorganizował w sejmowej kaplicy mszę w intencji posłanki.

Jak informowała w piątek Wirtualna Polska, Szczypińska przebywa w szpitalu z powodu poważnych powikłań. Od kilku dni w wielu miastach Polski odprawiane są msze w intencji jej powrotu do zdrowia .

W czwartek nabożeństwo zorganizowali politycy PiS. Zebrali się w sejmowej kaplicy, by pomodlić się o szybki powrót posłanki do zdrowia. – Chcemy żeby pani poseł Jolanta Szczypińska jak najszybciej wyzdrowiała i życzymy jej szybkiego powrotu do zdrowia. Pan prezes Jarosław Kaczyński jest z nią w stałym kontakcie – mówi "Super Expressowi" rzecznik PiS Beata Mazurek.