Poseł PiS: "piątka" Kaczyńskiego to chwyt propagandowy

Poseł PiS Andrzej Sośnierz uważa, że "piątka" Kaczyńskiego w Metropolii Śląsko-Zagłębiowskiej będzie zaledwie "czwórką". Polityk nazwał program prezesa PiS "chwytem propagandowym".

- To chwyt propagandowy. Ostatni punkt "piątki" Kaczyńskiego dotyczy przywrócenia transportu tam, gdzie został zlikwidowany. Póki co na Śląsku nie został zlikwidowany. (...) To nie jest program ogólnego dofinansowania transportu, ale przywrócenia go w miejscowościach niemal całkowicie odciętych od świata - stwierdził Sośnierz na antenie Radia Piekary.