Pomorze. Plażing, smażing, parawaning. Wreszcie mamy upalny weekend

Wreszcie się udaje, parawan rozłożony. To teraz jeszcze pora na parasol, leżaki, ręczniki, foremki, kremy do opalania i inne. Uf, gdy wszystko jest już na swoim miejscu, to wreszcie możemy spokojnie się położyć. Chwila, chwila. Trzeba jeszcze przecież się posmarować. I tu zaczynają się kolejne problemy. Zacząć od góry czy od dołu? Z przodu czy z tyłu? Samemu czy poprosić o pomoc? Cieniej czy grubiej? Bo przecież jak cieniej, to się sparzymy. A jak grubiej, to wrócimy do domu nieopaleni – a co wtedy ludzie powiedzą?