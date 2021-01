Polska szczepionka na COVID coraz bliżej. Jest jeden problem

Polska szczepionka na COVID coraz bliżej. Jest problem z finansami

- O ile badania na zwierzętach uda się na PW przeprowadzić, bo są na to dodatkowe środki, o tyle do kolejnych etapów badań potrzebujemy partnera - firmę farmaceutyczną, która wspomoże nas wiedzą i doświadczeniem w zakresie formulacji szczepionek - dodał naukowiec pracujący nas polską szczepionką na COVID.

Jak zaznaczył, jeżeli polska szczepionka na COVID przejdzie testy na zwierzętach, będzie mogła być testowana na ludziach. Co więcej, polscy naukowcy z PW zaprojektowali preparat tak, by można było go masowo produkować oraz przechowywać w warunkach, które nie powinny nastręczać problemów, jak ma to miejsce ze szczepionką przeciwko koronawirusowi firmy Pfizer.