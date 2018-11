Polska stanęła po stronie Izraela w walkach w Gazie. MSZ wyjaśnia, kto zmienił politykę kraju

Polska opowiada się po stronie Izraela w konflikcie z Palestyńczykami. Odchodzi w ten sposób od stanowiska UE i praktyki utrzymywania dystansu. Izrael i Hamas w Strefie Gazy prowadzą ostrą wymianę ognia. Poważne straty są po obu stronach.

Krwawy spór trwa od pokoleń i każdy wystawić potrafi długi rachunek własnych krzywd. W tym wypadku Polska, słowami dyplomaty, potępia "ten akt terroru", czyli ostrzał rakietowy południowego Izraela. Zachowanie bezstronności wymagałoby dostrzeżenia szerszego kontekstu i kontrowersyjnych działań państwa żydowskiego, na co nie ma miejsca na Twitterze. Konflikt izraelsko - palestyński jest na tyle złożony, że dyplomacja europejska, a dotychczas także polska, stara się nie opowiadać po żadnej ze stron i z każą z nich rozmawiać - przede wszystkim w trosce o cywilów po obu stronach płotu.

- Ambasada wyraża głęboką nadzieję, iż polskie władze, dzięki swoim przyjaznym kontaktom zarówno ze stroną palestyńską jak i izraelską, będą mogły przyczynić się do łagodzenia obecnej sytuacji – czytamy w oświadczeniu, które WP otrzymała od Mahmouda Khalify, ambasadora Palestyny w Polsce.

MSZ w Warszawie potwierdziło, że pracuje nad odpowiedzią na pytanie WP, czy oświadczenie Magierowskiego było wcześniej uzgadniane i wyraża oficjalną zmianę polityki w stosunku do konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

W rozmowie z WP zdziwienie wpisem wyraził były ambasador Polski w Izraelu Jan Wojciech Piekarski. Dyplomata podkreślił, że dotychczas stanowisko w sprawach tego rodzaju zajmował resort spraw zagranicznych, a nie szef placówki. Co więcej, Warszawa zazwyczaj dbała o koordynację działań z Unią Europejską.

Nieudana operacja specjalsów

Żołnierze zostali wykryci przez Hamas. Doszło do wymiany ognia. Izraelskie lotnictwo przeprowadziło serię nalotów, aby umożliwić śmigłowcom ewakuację specjalsów. W walce zginął izraelski oficer w stopniu podpułkownika, a drugi oficer został ranny. Obaj to Druzowie należący do arabskojęzycznej mniejszości wyznaniowej, której członkowie często służą w izraelskiej armii. Po stronie palestyńskiej było 7 zabitych, w tym Nour Baraka, wysoki oficer brygad Al Aksa.