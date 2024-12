Polowanie na katów. Ukraina chce dopaść ich wszędzie

Jewsiukow zginął 9 grudnia . Ukraińskie służby wywiadowcze zidentyfikowały już kolejnych pięciu komendantów , a prokuratura kilkadziesiąt śledztw w sprawie łamania praw człowieka. Osobne śledztwo prowadzi Organizacja Narodów Zjednoczonych. W tym przypadku Rosja robi wszystko, aby blokować publikację raportów. A jako członek stały Rady Bezpieczeństwa ma do tego sporo narzędzi. Mimo to na światło dzienne wychodzą kolejne dowody zbrodniczych działań Rosjan .

Większość obozów jest kontrolowana przez rosyjską armię. Około 12-15 z nich należy do Federalnej Służby Więziennej. W nich najczęściej przetrzymywani są oficerowie, ale także cywile, którzy znaleźli się na listach proskrypcyjnych - to lokalni politycy, lekarze, policjanci, dziennikarze, liderzy miejscowych społeczności. O wszystkich takich przypadkach informuje twórca publicznego projektu Gulagu.net Wołodymir Osieczkin.

Do federalnych więzień trafiają także ukraińscy żołnierze urodzeni w Donbasie, których rosyjska prokuratura oskarża o zdradę i walkę w obcych siłach zbrojnych. Po spreparowanych referendach i przyłączeniu obwodów do Federacji Rosyjskiej, urodzeni w nich ludzie są przez Rosję traktowani jako Rosjanie.

Rosja stara się blokować prace komisji ONZ, choć nie zawsze się to udaje. W marcu tego roku pojawił się raport o traktowaniu jeńców przez obie strony konfliktu. Można w nim przeczytać, że "prawie każdy ukraiński jeniec wojenny, z którym rozmawialiśmy, powiedział, że rosyjscy żołnierze lub urzędnicy torturowali go w niewoli, wielokrotnie go bili, stosowali elektrowstrząsy, grozili, że go zastrzelą, zmuszali do stania w trudnych pozycjach przez długi czas i symulowali egzekucję".