Ukraina ujawniła liczby. Podliczono zbrodnie Rosjan od początku wojny

Rosjanie od początku wojny kłamliwie zaprzeczają, jakoby celowo dokonywali ataków na ludność cywilną. Jednak nie brakuje dowodów na to, że od 24 lutego 2022 roku wojska okupanta bombardowały budynki mieszkalne, szkoły czy szpitale. Od kilkunastu tygodni armia dopuszcza się też na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, przez co cierpią miliony mieszkańców, którzy zostali pozbawieni dostępu do ciepłej wody, prądu i ogrzewania.