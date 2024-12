Koniec wojny w Ukrainie. Czy Polska powinna wysłać żołnierzy na misję pokojową?

Agencja Reuters poinformowała, wobec braku zgody co do wysłania wojsk na Ukrainę Francja chce stworzyć koalicję pięciu do ośmiu państw zdeterminowanych do działania. Nieoficjalne "źródła dyplomatyczne" Reutersa podają, iż Francja i Wielka Brytania omawiały perspektywę wysłania wojsk na Ukrainę, a strona ukraińska prowadziła podobne rozmowy z krajami bałtyckimi i skandynawskimi.