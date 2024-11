Będą rządzili z Trumpem. Sprawdzamy, co mówili o Polsce i Europie

Natomiast największy problem Europa może mieć z wiceprezydentem-elektem JD Vance’m. Jego pomysł na zakończenie wojny w Ukrainie brzmi tak, jakby pisał go sam Putin. W udzielonym we wrześniu wywiadzie na kanale "The Shawn Ryan Show" na YouTube, stwierdził, że "Rosjanie zachowają zajęte ziemie, a wzdłuż obecnych linii frontu zostanie ustanowiona strefa zdemilitaryzowana. Strona ukraińska zostanie silnie ufortyfikowana, aby zapobiec kolejnej rosyjskiej inwazji" - przytaczał jego słowa "The New York Times".