"Trump naprawdę to wszystko zrobi" . Wyborcy Harris pełni obaw o przyszłość USA

Rashawn mieszka kilka ulic od kampusu i w ostatnich dniach każdą wolną chwilę wykorzystywała namawiając do głosowania na Kamalę. - Zrobiłam w kampanii wszystko, co się dało. Rozdawałam ulotki, chodziłam od drzwi do drzwi, dzwoniłam do wyborców. No ale trzeba wziąć się w garść. Nie miałam łatwego życia, więc wiem, co to walka – mówi jakby część winy za porażkę chciała wziąć na siebie.