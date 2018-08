Policja zatrzymała poszukiwanego listem gończym. Miał 0,4 kg kokainy i pistolet

Gliwicka policja zatrzymała 35-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym. W jego mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli ponad 400 gramów kokainy, broń palną z tłumikiem oraz amunicję różnych kalibrów. Przestępca legitymował się fałszywym dowodem osobistym.

Policja poinformowała o zatrzymaniu w czwartek, ale do zatrzymania doszło w zeszły poniedziałek. Poszukiwanego zatrzymano w Gliwicach przed kamienicą przy ul. Powroźniczej. Policjanci ustalili, że mieszkaniec Zabrza przebywa właśnie pod tym adresem i zatrzymali go po wyjściu z budynku.

Podczas zatrzymania okazało się, że mężczyzna wylegitymował się podrobionym dowodem osobistym. Funkcjonariusze przeszukali mieszkanie poszukiwanego i znaleźli 417 gramów poporcjowanej i wsypanej do woreczków kokainy. Policja szacuje czarnorynkową wartość substancji na 80 tys. zł.

Mężczyzna miał też w mieszkaniu ukrytą broń palną kalibru 9 mm przystosowaną do użycia tłumika oraz tłumik. Po przeszukaniu łazienki w spłuczce śledczy odnaleźli natomiast 89 sztuk amunicji różnych kalibrów. Zatrzymany 35-latek został przewieziony do zakładu karnego. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym do odbycia kary półtora roku więzienia.