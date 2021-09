Polexit to "propagandowy wymysł"? TVN pokazał, co o Unii Europejskiej myślą w TVP

Jak TVP przedstawia Unię Europejską? "Zagrożenie", "wynaturzenie"

Dziennikarz TVN24 Jakub Sobieniowski sprawdził, jak mają się zapewnienia prezesa PiS do rzeczywistości, jaką kreuje na swojej antenie Telewizja Polska. Zebrał materiały, które zostały opublikowane we wrześniu, większość po słowach Kaczyńskiego. Co wówczas zobaczyli i usłyszeli widzowie?