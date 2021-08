Polacy źle oceniają powrót Tuska. Sondaż

– Kluczowe jest to, że Polska dzieli się na trzy części. Dla tej jednoznacznie anty-PiS wydaje się, że Tusk pokona Jarosława Kaczyńskiego. Po drugiej stronie jest część przeciwna, również bardzo jednoznacznie. I jest grupa ok. 20–30 proc., którzy nie są entuzjastami dawnej PO ani obecnego PiS. I oni przyczyniają się do tego wyniku – komentował na łamach "Rzeczpospolitej" prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego.