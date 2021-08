Donald Tusk na spotkaniu z mieszkańcami. "Popełniłem błąd"

- Pan pozwolił sobie na taką definicję moich rządów, że rządziłem siedem lat, były same afery, skandale i na nic nie było pieniędzy. Uważam, że jest w tym trochę niesprawiedliwej zapiekłości. Jest w tym mniej prawdy. Jeśli mówimy o aferach i skandalach, to ja nie mam żadnego startu do tej ekipy, która teraz rządzi. To ja jestem kompletny amator - podsumował Tusk.