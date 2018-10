Protestował w Sejmie. Jakub Hartwich został radnym

To już pewne. Jakub Hartwich, który walczył w Sejmie o prawa osób niepełnosprawnych, jest jednym ze zwycięzców wyborów samorządowych. Dostał się do Rady Miasta Torunia. Kandydował z listy Koalicji Obywatelskiej z pierwszego miejsca.

Dał się poznać Polakom podczas protestu w Sejmie. Od 18 kwietnia do 27 maja razem ze swoją mamą i innymi niepełnosprawnymi osobami oraz ich opiekunami domagał się zrównania renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 zł miesięcznie. Ostatecznie wywalczyli 164,77 zł podwyżki renty socjalnej.