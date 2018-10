Jakub Hartwich radnym Rady Miasta Torunia. Arkadiusz Myrcha gratuluje

Jakub Hartwich, czyli jeden z najbardziej medialnych uczestników protestu niepełnosprawnych w Sejmie, zdobył mandat radnego w Toruniu. O wyborczym sukcesie młodego działacza poinformował na Twitterze poseł PO Arkadiusz Myrcha.

Hartwich kandydował do Rady Miasta Torunia z listy Koalicji Obywatelskiej, na której został wystawiony z "jedynką". Jak powiedział we wrześniu w rozmowie z TVN24, przynależność partyjna była jednak dla niego drugorzędną kwestią. - Czterdziestodniowy protest uświadomił mnie, że chcę mieć realny wpływ na zmiany u siebie w mieście, w samorządzie. (...) Cieszę się, że Koalicja Obywatelska dała mi tę propozycję, dziękuję bardzo za to, bo to umożliwi mi po prostu działanie w sprawach osób niepełnosprawnych, zmienianie ich życia na lepsze - tłumaczył.