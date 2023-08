PiS pokazał go w spocie. Mówi o "trollach". "Obrzydlistwo"

Jeszcze ostrzej do sprawy odniósł się po kilku dniach. O sprawę pytany był we środę w TVN24. - Jako czarny lud jestem często wykorzystywany przez propagandzistów i trolli pisowskich. Nie wiem z czego to wynika, może przedstawiam bardzo trafne analizy ekonomiczne, które są sprzeczne z propagandą sukcesu PiS - oceniał.