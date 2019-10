Pogrzeb Jana Szyszki. Minister otrzymał pośmiertnie Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

Prof. Jan Szyszko został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim z gwiazdą orderu "Odrodzenia Polski". Odznaczenie za "wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej" odebrała żona zmarłego Krystyna Szyszko.

- Pamiętam doskonale 2009 rok, gdy byłem ministrem w kancelarii pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego (...) znałem już wtedy pana prof. Szyszko, wtedy skontaktował się ze mną i zaoferował pomoc, tłumaczył kwestie związane z ochroną klimatu i wszelkie kwestie prawne. Zaprosił mnie do siebie do Tuczna, pojechałem tam z żoną i córką, przez lata byłem harcerzem, wiele czasu spędziłem w lesie, ale nikt nigdy nie opowiedział mi tyle o leśnictwie co prof. Szyszko przez te dwa dni. Nie szczędził on nikomu swoich niezwykłych umiejętności i niezwykłej wiedzy - mówił Andrzej Duda..